Путин ответил на вопрос о возможном участии в выборах-2030

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

Владимир Путин во время митинга-концерта на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лидирующий на президентских выборах Владимир Путин на вопрос, рассматривает ли возможность участия в выборах-2030 сказал, что подобное предположение смешно.

"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что — до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе. Так он ответил на вопрос допускает ли он возможность возвращения на президентский срок в 2030 году.

К весне 2030 года Путину будет 77 лет.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>