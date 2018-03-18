Кот Мостик "обеспечил явку" среди строителей моста в Крым

КРАСНОДАР, 18 мар — РИА Новости. Кот Мостик "обеспечил явку" на выборах президента среди строителей моста в Крым, проживающих в вахтовом городке на Таманском берегу, сообщается на страницах кота в соцсетях.
"Наблюдаю в оба! Обеспечил явку", — сообщается на страницах кота в соцсетях. Там же опубликован видеоролик с избирательного участка, расположенного в вахтовом городке на Таманском полуострове, где сейчас проживает около 3 тысяч строителей.
На кадрах кот сидит на местах для наблюдателей, прогуливается между урнами с бюллетенями, лежит на столе членов участковой избирательной комиссии и смотрит по сторонам. Некоторые из строителей, проголосовав, гладят Мостика и делают с ним селфи.
Рыжего котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники объекта и назвали его в честь моста в Крым. Никто не знает, когда именно родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов — 29 ноября, в 2017 году ему исполнилось два года. Мостик — активный блогер. Своими наблюдениями и впечатлениями от стройки он делится с интернет-пользователями, у него много подписчиков в социальных сетях.
Рабочие моста приступили к голосованию в 6.00 мск. Территориальная избирательная комиссия разрешила открыть избирательный участок в вахтовом городке Тамани на 2 часа раньше, чтобы строители, работающие в дневную смену с 7 утра, успели проголосовать до выезда на стройплощадку.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.
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