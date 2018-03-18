После обработки 40% протоколов у Собчак четвертое место, у Явлинского пятое

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак занимает четвертое место на выборах президента РФ после обработки 40% протоколов с 1,41% голосов, на пятом месте — кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский с 0,81% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК России.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".

Выборы президента России состоялись 18 марта.

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