Сербский наблюдатель назвал организацию выборов в Крыму примером для Запада

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Избирательный процесс в Крыму организован совершенно и может стать примером для западных стран, заявила наблюдатель из Сербии Драгана Трифович.

"Я удивилась техническим инновациям. Никогда раньше, я была наблюдателем на разных выборах, и на Ближнем Востоке и в Европе, я не видела такой системы сканирования и видеонаблюдения, когда каждый человек практически через интернет может посмотреть, что происходит на месте голосования. Организовано совершенно и, с моей точки зрения, это очень хороший пример демократии, в том числе западным странам", — сказала Трифович журналистам.

По ее словам, крымчане показали пример высокой самоорганизации на выборах.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.

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