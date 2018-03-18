В ЦИК Крыма прокомментировали отказ Франции признать выборы на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Отказ МИД Франции признать выборы президента РФ на территории Крыма является проявление политики двойных стандартов, заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
В воскресенье в Крыму и Севастополе впервые после воссоединения с Россией прошли выборы президента РФ. За ходом выборов в Крыму и Севастополе следили официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Накануне в Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействованы 3,6 тысячи общественных наблюдателей. При этом в МИД Франции заявили, что Париж "не признает организацию российских президентских выборов в Крыму".
"Мне представляется, что это элементарная система двойных стандартов, которая, к сожалению, используется западными странами. Я хотел бы услышать их мнение по варианту с Косово. Все мы знаем, каким путем там получалась независимость, и, тем не менее, никаких громких заявлений как таковых не было", — сказал Малышев журналистам.
По его словам, для крымчан главное, чтобы выборы в Крыму были признаны состоявшимися в России.
"Самое главное, чтобы итоги выборов были признаны на территории нашей страны и Крыма, как субъекта Российской Федерации. Поэтому как отреагировала Франция и поведут себя другие государства — это чисто оценочный момент, для Крыма никакого принципиального значения их оценка иметь не будет", — сказал Малышев.
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