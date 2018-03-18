В предвыборном штабе Путина первые данные выборов назвали замечательными

В предвыборном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина

В предвыборном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов назвал замечательными первые данные о его победе на президентских выборах.

"Замечательная цифра, несмотря на то, что никаких цифр не ставили", — сказал Кондрашов РИА Новости.

Согласно данным ЦИК РФ по итогам обработки 21,33% протоколов, Путин получает 71,97% голосов избирателей. На предыдущих выборах Путин набрал 63,6%.

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