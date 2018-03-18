Собчак заявила, что независимо от результатов в выборах участвовать стоило

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что независимо от результата в выборах стоило участвовать.

Собчак набирает 1,39% голосов, согласно данным ЦИК после обработки 25% протоколов.

"Мы пока не знаем, какое место, давайте все-таки подождём итогов выборов, тогда сможем об этом говорить. Точно стоило, независимо ни от какого места, потому что, я надеюсь, что много людей услышали ту правду, которую они не слышали многие годы", — сказала Собчак на своём первом пресс-брифинге журналистам, который проходит в воскресенье в ее штабе.

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