Навальный отказался сотрудничать с Собчак

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак проголосовала на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Алексей Навальный отказался сотрудничать с Ксенией Собчак после выборов президента, об этом он заявил в эфире YouTube-канала Навальный Live.

Блогер рассказал, что накануне своего выдвижения Собчак советовалась с ним.

"Приехала в два часа ночи и дословно сказала: "Мне предлагают огромные деньги за выдвижение, и я не знаю, что делать", — заявил Навальный.

Собчак, которая также была в студии, ответила Навальному, что говорила совершенно другое и обвинила его во лжи.

Также Навальный отказался от предложения Собчак сотрудничать после выборов. "Все твои дела отвратительны и лицемерны", — сказал он.

Ранее сообщалось, что на встрече с журналистами в Екатеринбурге Собчак заявила о том, что готова отказаться от участия в предвыборной гонке ради Алексея Навального или Григория Явлинского, если их зарегистрируют в качестве кандидатов.

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