ГАС "Выборы" 18 марта не дала ни одного сбоя

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" в день выборов президента России работала без сбоев, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

"Идет работа в штатном режиме, система ГАС "Выборы" выполняет свою работу, у нас нет ни одного сбоя", — заявил Булаев в информцентре ЦИК.

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