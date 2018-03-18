МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Предварительные результаты выборов президента РФ в целом станут известны уже к 2-3 часам ночи по московскому времени, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Скорее всего, к 2-3 ночи будут основные результаты", — сказала Памфилова, пояснив, что в этом помогут современные технологии, внедренные на выборах в этом году.

"Мы ускорили процесс (подсчета и ввода голосов) втрое по сравнению с прошлыми выборами", — сказала она.

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