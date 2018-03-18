Экзит-полл ВЦИОМ: Путин набирает 73,9%, побеждая на выборах президента

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин набирает 73,9% на выборах президента РФ, которые проходят в России в воскресенье, свидетельствуют данные exit poll Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По результатам exit poll ВЦИОМ президентом Российской Федерации в первом туре избран В.Путин (73,9% голосов)", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

На предыдущих выборах Путин набрал 63,6%.

Опрос проводился на 1,2 тысячи избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Всего было опрошено 162 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>