Наблюдатель из Италии: президентские выборы в России превзошли мои ожидания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Итальянский журналист, общественный наблюдатель Фабио Пасинетти признался, что впечатления от президентских выборов в России превзошли его ожидания.

Пасинетти прибыл в Россию в роли международного эксперта, чтобы оценить механизм выборов и процедуру голосования. В день голосования, 18 марта, он посетил восемь избирательных участков в Нижнем Новгороде. На одном из них журналисту показали, как на выборах в Нижнем Новгороде используют комплексы электронного голосования.

"Мое общее впечатление очень положительное. Выборы в России — это хорошо организованный процесс. Две недели назад в Италии тоже прошли выборы, и процедура примерна та же самая. Но здесь я узнал, что в России инвалиды могут голосовать прямо из дома, если они не имеют возможности прийти на избирательный участок. Это очень важно, и не только для инвалидов, но и для пожилых людей, которые тоже иногда не имеют возможности добраться до участка", — отметил Пасинетти.

Он рассказал, что по итогам поездки в Нижний Новгород планирует смонтировать фильм из отснятого на избирательных участках материала, чтобы поделиться своими впечатлениями от выборов в России.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. На территории Нижнего Новгорода открылись 526 постоянных и 3 временных избирательных участка.

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