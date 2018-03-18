В Мосгоризбирком поступило 53 обращения о нарушениях на выборах президента

Видеонаблюдатели в Видеоцентре Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ. 18 марта 2018

Видеонаблюдатели в Видеоцентре Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Московскую городскую избирательную комиссию поступило 53 обращения, связанных с различными нарушениями на выборах президента РФ, сообщил председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.

"В Московскую городскую избирательную комиссию сегодня поступило 53 обращения. Кроме жалоб есть и благодарности за работу избирательной комиссии, за четкость, внимание, добросовестность. Одно обращение подано о нарушении хода голосования, одно на бездействие избирательной комиссии, два обращения подано по размещению дополнительной информации на кандидата", — сказал Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, еще ряд обращений поступили от избирателей, прикрепившихся по месту пребывания, 16 обращений поступило в горизбирком касательно расстановки мест голосования и оборудования избирательных участков.

Выборы президента России проходят ‪18 марта‬ по всей стране. В столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. По состоянию на 18.00 явка на президентских выборах в столице достигла почти 53%.

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