Число фейковых жалоб на проведение выборов превысило число реальных

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что, по его оценке, количество фейковых новостей о нарушениях на нынешних выборах президента России уже превысило число реальных сообщений о недостатках избирательного процесса

"Эта кампания, на мой взгляд, особо сопровождается большим количеством фейковых нарушений… Число этих фейковых сообщений сегодня, по моим оценкам, превышает даже количество реальных сообщений о каких-то недостатках избирательной кампании", — сказал Булаев журналистам.

Он пояснил, что это на самом деле не шутки. "Эти шутки для конкретного человека, если это пишется о нем в сообщениях, заканчиваются серьезными вещами", — добавил замглавы ЦИК.

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