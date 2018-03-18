"Государственный бандитизм": Киев не дал россиянам проголосовать

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Участки для голосования на выборах президента России открылись на территории Украины вовремя, однако граждане РФ так и не смогли проголосовать — доступ к российским диппредставительствам был с самого утра заблокирован сотрудниками полиции и националистами.

В целом ситуация у зданий посольства в Киеве и консульств в Одессе, Львове и Харькове была спокойной, провокаций удалось избежать.

МИД России назвал решение Украины беспрецедентным и заявил, что оно противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. ОБСЕ направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Киев

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование в Крыму, который Киев считает своей территорией. Посольство России в Киеве после этого направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы россияне на Украине смогли проголосовать.

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В воскресенье утром посольство России на Украине сообщило, что участки открылись во всех представительствах. Однако в Киеве в ночь на 18 марта силы Нацполиции и Нацгвардии оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта, квартал патрулировали усиленные наряды полиции. В итоге проголосовать смогли только дипломаты.

Возле посольства в столице на протяжении дня проходила акция националистов, которые протестовали против выборов президента России на территории Украины.

В течение дня к зданию все же подошли несколько десятков россиян, но проголосовать они так и не смогли. Одну пожилую женщину, пришедшую к посольству, чтобы принять участие в голосовании, националисты забросали квашеной капустой. Участники акции слушали украинские патриотические песни и жгли костер в бочке для обогрева.

Позже они провели митинг у консульского отдела российского посольства с требованием разрыва дипломатических отношений Украины с Россией. Участники акции хотели забросать консульство яйцами, однако все их попытки добросить их до здания не увенчались успехом из-за слишком большого расстояния. Яйца попали в здание с украинским флагом, где, по данным полиции, находятся частные офисы.

Одесса, Львов и Харьков

В остальных городах Украины, где открылись участки для голосовая, ситуация была аналогичной.

В Одессе с самого утра полиция перекрыла всю улицу и никого не пускала к зданию российского консульства. Радикалы митинговали, но не предпринимали агрессивных действий. Несколько людей попытались пройти проголосовать, но их не пустили.

На протяжении дня правоохранители дважды проверяли сообщение о минировании здания генконсульства России в Одессе, однако эта информация не подтвердилась.

Относительно спокойной была ситуация и у консульства России во Львове, где митинговали около 100 человек. Украинские националисты жгли покрышки, пели песни и ели кашу.

Представители Национальной гвардии Украины, которые охраняли периметр оцепления, никаких мер в отношении радикалов не предпринимали. А единственную женщину, желающую проголосовать, не пропустили.

По данным МВД Украины, обстановка у здания консульства России в Харькове, где открыт участок для голосования, также была спокойной и контролируемой. К зданию дипломатического учреждения пришло не более 50 митингующих.

Реакция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев "совершенно беззастенчиво и беззаконно" воспрепятствовал участию россиян в выборах.

"Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в РЗУ. <…> Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки", — заметила Захарова.

МИД также призвал ОБСЕ обеспечить наблюдение за ситуацией на Украине, где россиянам отказывают в доступе в консульства для голосования на выборах президента Российской Федерации.

"Мы обратились к руководству ОБСЕ на самом высоком уровне, я имею в виду в рамках нашего министерства, с тем чтобы — как на думских выборах — их наблюдатели, которые там работают на постоянной основе, они могли бы обеспечить, визуальное по крайней мере, наблюдение того, что происходит на всех избирательных участках, их четыре: это посольство в Киеве и три наших генеральных консульства — Харьков, Львов и Одесса. Там уже проведены досрочные голосования, цифры, конечно, невелики", — сказал журналистам посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко.

В свою очередь, специальный координатор, возглавляющий команду краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ на президентских выборах в России, Михаэл Георг Линк, комментируя недопуск россиян на выборы в диппредставительствах на Украине, отметил, что мандат наблюдателей миссии ограничивается наблюдением в России, поэтому он не может давать комментариев.

"Мы слышали об этом. К сожалению, наш мандат ограничивается наблюдением в стране. И в этих консульствах — в Киеве, Харькове — у нас нет наблюдателей, поэтому мы не можем об этом ничего говорить. <…> Но это всегда очень жаль, когда люди не могут голосовать, потому что право голосования всегда очень важно. Но еще раз: мы там не наблюдаем, поэтому ничего не могу сказать", — сказал Линк РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее позвонила омбудсмену Верховной рады Людмиле Денисовой с просьбой разрешить ситуацию с недопуском россиян на избирательные участки.

Ранее СМИ также сообщили, что ПА ОБСЕ выразила обеспокоенность блокированием голосования и обратилась к постоянному представителю Киева при ОБСЕ с призывом обеспечить голосование россиян.

"Государственный бандитизм"

По мнению замглавы ЦИК России Василия Лихачева, заявление об обеспокоенности ПА ОБСЕ свидетельствует, что международные организации не оставят без внимания факты нарушения основополагающих прав человека со стороны Киева. По его словам, решение проблемы перешло в политико-дипломатическую плоскость.

Лихачев назвал препятствие в голосовании россиян со стороны Украины фактом гуманитарной агрессии.

"Для нас совершенно очевидно: мы имеем факт гуманитарной агрессии в отношении граждан РФ, которые находятся на территории Украины и не могут реализовать предусмотренное конституцией и общепризнанное нормами и принципами международного права свое право на голосование", — сказал Лихачев в информцентре ЦИК.

По его словам, все факты недопуска россиян к участкам для голосования на Украине надо фиксировать. "Этот материал должен стать некой такой "белой книгой", и ее надо представлять в разного рода парламентских и международных структурах", — уверен он.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия во всех международных организациях поставит вопрос о нарушении прав человека в связи с этой ситуацией и будет призывать привлечь Киев к ответу.

"Действия украинских властей в день выборов президента РФ — это откровенный государственный бандитизм. Киев в своей антироссийской агонии нарушает все свои международные обязательства. Мы, безусловно, поставим вопрос о нарушении прав человека в отношении российских избирателей во всех международных организациях и будем призывать привлечь Киев к ответу. Надеемся на объективные выводы", — сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что "киевские власти действовали абсолютно вероломно — сначала согласовав на уровне министерств иностранных дел организацию процедуры голосования в российских представительствах на Украине, а потом полицейскими методами устранив граждан РФ от участия в этом процессе". "Вот это как раз элемент прямого вмешательства в выборы", — добавил он.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что киевские власти давно вышли за допустимые рамки.

"По принципу зеркальности через год, во время выборов на Украине, украинских избирателей не следует допускать на избирательные участки в посольстве и консульствах Украины в России. Киевские власти давно вышли за все пределы. Другого языка в Киеве не понимают", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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