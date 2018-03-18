Выборы 2018

В Узбекистане более 5,5 тысячи россиян проголосовали на выборах президента

19:3918.03.2018
Новости
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкИзбиратель голосует на выборах президента РФИзбиратель голосует на выборах президента РФ
© Sputnik / Виктор Толочко
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ТАШКЕНТ, 18 мар — РИА Новости. Более 5,5 тысячи человек проголосовали на выборах президента России в Узбекистане, этот результат почти вдвое превысил явку на выборы главы государства в 2012 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Ташкенте.

Избиратели у здания посольства России во Франции, где проходит голосование на выборах президента России. 18 марта 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Россияне за границей выстроились в очереди к избирательным участкам

Избирательные участки для граждан РФ, постоянно проживающих в Узбекистане или находящихся в республике временно, открылись в 08.00 (06.00 мск) в трех городах — Ташкенте, Бухаре и Фергане. Голосование продлилось до 20.00 (18.00 мск). Ранее досрочное голосование также прошло еще в четырех городах республики — Навои, Самарканде, Гулистане, и Алмалыке.

"На момент закрытия участков в 20.00 (18.00 мск), по предварительным данным, участие в голосовании приняли более 5,5 тысячи человек с учетом досрочного голосования", — уточнили в посольстве.

По данным дипмиссии, этот результат почти вдвое превысил явку на выборы президента РФ в 2012 году и оказался в пять раз больше, чем на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. "Каких-либо инцидентов в ходе досрочного и нынешнего голосования к настоящему времени не зарегистрировано", — добавили в посольстве.

Ранее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев сообщал журналистам, что рост количества россиян на участках демонстрирует интерес людей к выражению своей позиции на выборах.

Голосование за рубежом
© Инфографика
Как проголосовать за рубежом

В первой половине дня у здания посольства в Ташкенте вдоль прилегающей улицы образовалась очередь в несколько сотен метров. На территории дипмиссии праздничное настроение собравшимся создавала игра местного военного духового оркестра.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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