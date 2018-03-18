Собчак отзывает статус доверенных лиц у журналистов "Радио Свобода"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что ее штаб вынужден отозвать статус доверенных лиц у журналистов Александра Расторгуева и Марии Павловой из-за того, что они в обход договоренностям выписали бланки наблюдателям.
По заявлению Собчак, Расторгуев "своровал" видеоконтент штаба и использовал его в кино без ссылок на источник, а также поставил под угрозу программу наблюдателей.
"Мы вынуждены отозвать статус доверенных лиц у Павловой и Расторгуева. Помимо нарушений договоренностей с нами, они нарушили закон, выдав наблюдателям пустые бланки за своей подписью. Недопустимо, чтобы необдуманные действия (мы надеемся, что это не провокация) стали причиной срыва наблюдения", — написала Собчак на своей странице в Facebook.
Как отметила кандидат в президенты, к ней обратилось "Радио Свободы" с просьбой выдать Расторгуеву и Павловой статус ее доверенных лиц для того, чтобы они могли снимать в Чечне документальный фильм. По словам Собчак, статус доверенных лиц дает возможность беспрепятственно снимать на любом избирательном участке и получать любую информацию о ходе голосования.
"Мария Павлова и Александр Расторгуев получили удостоверения доверенных лиц в эту пятницу в 19.30. В субботу утром они вылетали в Чечню. Сегодня выяснилось что направления, выписанные наблюдателям от имени Павловой и Расторгуева, обнаружились в Кемеровской области. Как такое могло получиться, мы разбирались несколько часов!", — сообщила кандидат в президенты.
Она заявила, что в ночь с пятницы на субботу журналисты подписали больше 200 пустых бланков направлений наблюдателям, при этом, по договоренностям, они могли использовать статус доверенных лиц только для съемок фильма.
"На этот момент под угрозой наблюдение в целом регионе, так как на избирательные участки Кемеровской области одновременно пришли наблюдатели от штаба Собчак и по бланкам, выписанным журналистами. В итоге на многие участки независимых наблюдателей не допустили до выяснения обстоятельств", — добавила Собчак.
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