ЦИК ожидает большинство протоколов с результатами выборов к двум часам ночи

Стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ

Стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦИК РФ предполагает, что абсолютное большинство протоколов участковых комиссий с результатами голосования на выборах президента РФ будут введены в систему ГАС "Выборы" между 2-3 часами ночи, сообщил в информцентре Центризбиркома замглавы ведомства Николай Булаев.

"Мы предполагаем, что абсолютное большинство протоколов участковых избиркомов (с результатами выборов) будут введены между 2-3 часами ночи", — сказал Булаев.

"У нас не будет введена ещё зарубежка, не все участковые избирательные комиссии представят нам результаты голосования. До 99,9 % мы будем иметь к 2 часам", — добавил он.

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