Наблюдатели от штаба Путина выявили множество фейковых нарушений на выборах

На избирательном участке во время выборов президента РФ

На избирательном участке во время выборов президента РФ

Наблюдатели от штаба Путина выявили множество фейковых нарушений на выборах, в том числе, по вбросам бюллетеней в Москве – Кондрашов

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