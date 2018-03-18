Более 1,2 миллиона человек смотрят трансляцию выборов президента России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Открытым порталом трансляции видеонаблюдения за выборами президента РФ на 17:30 мск воспользовались 1,212 миллиона человек, сообщили РИА Новости в "Ростелекоме".
"Ростелеком" назначен правительством РФ единственным исполнителем услуг, связанных с организацией видеонаблюдения на выборах президента РФ.
"Ростелеком" 15 марта запустил портал для видеонаблюдения за выборами президента России нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России могут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23.00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, транслируют видео в режиме онлайн.
Всего 2018 году "Ростелеком" организовал видеонаблюдение в более чем 43 тысячах участковых избирательных комиссий с периодом трансляции 51 час и в 2775 территориальных избирательных комиссий с максимальным периодом трансляции 72 часа. Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.
В 2012 году "Ростелеком" впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 миллиона человек, которые просмотрели 7,9 миллиона трансляций. Всего в ходе выборов 4 марта и подсчета голосов с помощью системы видеонаблюдения было записано более 2,6 Пбайт видеоинформации.
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