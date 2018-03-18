В ЦИК рассказали о провокациях на выборах президента России по всему миру

Мужчина голосует на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке

Мужчина голосует на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Во многих странах мира, в том числе США и Новой Зеландии, готовились "провокационные акции" во время голосования россиян на выборах президента, сообщил РИА Новости член ЦИК Василий Лихачев.

"В США антироссийские элементы, особенно в Сан-Франциско, штат Калифорния, и, наверное, в Нью-Йорке, достаточно активно готовились к такого рода провокационным акциям. Идет расследование каждого факта", — сказал он.

Лихачев отметил, что ЦИК продолжает изучать сообщения о попытках срыва голосования на зарубежных участках.

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