"Росатом" назвал явку на выборах на родине ядерного оружия России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в "закрытом" городе Сарове (Нижегородская область), где расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), превысила среднюю по региону, сообщил РИА Новости официальный представитель госкорпорации "Росатом".

"По данным на 15 часов, в Сарове проголосовало 58,57% от списочного состава избирателей. При этом, как сообщалось, в среднем по Нижегородской область явка на то же самое время составляла 48,35%", — сказал собеседник агентства.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный в 1946 году, саровский ядерный центр внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Саровский ядерный центр также активно создает собственные "гражданские" продукты и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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