В Вильнюсе наблюдатели пожаловались на Киркорова

ВИЛЬНЮС, 18 мар — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров в ходе голосования на выборах президента России в посольстве РФ в Литве временно заблокировал подход избирателей к урнам, сообщил РИА Новости наблюдатель от кандидата Ксении Собчак Михаил Воронков.
"В течение минут 10 было заблокировано голосование на участке в Вильнюсе. Одна урна была фактически заблокирована Филиппом Киркоровым и журналистами. Избиратели просили в это время обеспечить проход к урне и кабинкам. Мы обратились к председателю комиссии с просьбой обеспечить порядок на участке. После комиссии и наблюдателям удалось переместить пресс-конференцию в соседний зал", — сказал РИА Новости Воронков.
Представители общественного наблюдения выразили надежду на то, что "комиссия сделает определенные выводы, и в будущем, зная заранее о приезде известных личностей, их будут инспектировать о том, что голосование – это приоритет".
После того, как Филипп Киркоров дал несколько комментариев журналистам в зале для голосования посольства, пресс-конференция была перемещена в соседний зал и не препятствовала работе избирательной комиссии.
По данным наблюдателей, на 16.00 (17.00 мск) в посольстве России в Вильнюсе проголосовали 1368 человек.
В Литве в выборах президента России могут принять участие граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящихся на территории балтийской республики. Избирательные участки в воскресенье открыты с 08.00 до 20.00 (09.00-21.00 мск) в посольстве РФ в Вильнюсе, генеральном консульстве РФ в Клайпеде, культурном центре "Драугисте" в городе Висагинас, гостинице Park Inn в Каунасе, школе "Сантарвес" в городе Шяуляй.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.