В Вильнюсе наблюдатели пожаловались на Киркорова

Певец Филипп Киркоров во время голосования на выборах президента России в посольстве РФ в Литве

Певец Филипп Киркоров во время голосования на выборах президента России в посольстве РФ в Литве

ВИЛЬНЮС, 18 мар — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров в ходе голосования на выборах президента России в посольстве РФ в Литве временно заблокировал подход избирателей к урнам, сообщил РИА Новости наблюдатель от кандидата Ксении Собчак Михаил Воронков.

"В течение минут 10 было заблокировано голосование на участке в Вильнюсе. Одна урна была фактически заблокирована Филиппом Киркоровым и журналистами. Избиратели просили в это время обеспечить проход к урне и кабинкам. Мы обратились к председателю комиссии с просьбой обеспечить порядок на участке. После комиссии и наблюдателям удалось переместить пресс-конференцию в соседний зал", — сказал РИА Новости Воронков.

Представители общественного наблюдения выразили надежду на то, что "комиссия сделает определенные выводы, и в будущем, зная заранее о приезде известных личностей, их будут инспектировать о том, что голосование – это приоритет".

После того, как Филипп Киркоров дал несколько комментариев журналистам в зале для голосования посольства, пресс-конференция была перемещена в соседний зал и не препятствовала работе избирательной комиссии.

По данным наблюдателей, на 16.00 (17.00 мск) в посольстве России в Вильнюсе проголосовали 1368 человек.

В Литве в выборах президента России могут принять участие граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящихся на территории балтийской республики. Избирательные участки в воскресенье открыты с 08.00 до 20.00 (09.00-21.00 мск) в посольстве РФ в Вильнюсе, генеральном консульстве РФ в Клайпеде, культурном центре "Драугисте" в городе Висагинас, гостинице Park Inn в Каунасе, школе "Сантарвес" в городе Шяуляй.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>