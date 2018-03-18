Дима Билан проголосовал на выборах президента России на малой родине в КБР

НАЛЬЧИК, 18 мар — РИА Новости. Известный российский певец Дима Билан в воскресенье принял участие в выборах президента России, проголосовав на избирательном участке на своей родине — в городе Майский в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили РИА Новости в администрации города.

"Дима Билан приезжал сегодня к нам в город. Он прописан в Майском и проголосовал на избирательном участке в городском Доме культуры", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что певец пришел на участок в первой половине дня. "Какого-то особого ажиотажа его появление не вызвало, но многие были удивлены появлением известного исполнителя на избирательном участке", — добавил собеседник агентства.

Сам певец в своем аккаунте в соцсети Instagram написал, что из-за занятости не успел получить открепительный талон заранее, и поэтому приехал на малую родину, чтобы выполнить гражданский долг.

"Проехал по дорогим сердцу улочкам, увидел родственников по отцу, успел даже пообщаться!… Был рад повидать родные просторы, необходимые моей душе, там, где я тоже полезен и, к слову, плачу объемные налоги именно в этот регион", — отметил исполнитель.

В Кабардино-Балкарии голосование на выборах президента РФ проходит на 354 избирательных участках. К 15.00 мск в республике проголосовали 71,42% избирателей. По сравнению с выборами президента РФ в 2012 году явка на это же время в регионе выросла на 21,3%, шесть лет назад она составляла 50,12%.

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