Антонов заявил о провокациях на выборах президента России в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов на избирательном участке в посольстве РФ в Вашингтоне во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018

Посол РФ в США Анатолий Антонов на избирательном участке в посольстве РФ в Вашингтоне во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Посол России в США Анатолий Антонов заявил о провокациях в США во время досрочного голосования на выборах российского президента.

Антонов рассказал, что досрочные голосования были организованы в 19 городах. По его словам, "все прошло нормально, демократично, в соответствии с российскими законами", однако были и инциденты.

"Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций. Наверное, об этом не надо скрывать. Были те люди, которые, я думаю, не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию", — сказал Антонов журналистам.

Отвечая на вопрос РИА Новости, о каких провокациях идет речь, российский посол сообщил, что "здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью".

"Были и факты такие, когда к тем людям, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, в их адрес раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого", — пояснил Антонов.

"Я считаю, что это очень плохо. Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы", — отметил он.

При этом Антонов полагает, что соответствующие структуры в США должны заинтересоваться попытками провокаций при проведении голосования.

"Мы проинформировали наших американских коллег о наших планах, мы ничего не делали в закрытом режиме", — добавил он.

По словам посла, при проведении голосования российские дипломаты строго соблюдают американское законодательство.

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