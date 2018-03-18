В Рязани мужчина пришел голосовать на выборах президента в костюме дракона

Человек в костюме Дракоши во время голосования в Рязани. 18 марта 2018

Человек в костюме Дракоши во время голосования в Рязани. 18 марта 2018

ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Мужчина в костюме дракона успешно проголосовал на одном из избирательных участков в Рязани, сообщила РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Московского района города Татьяна Савина.

Информация о пришедшем на участок №937 Рязани в воскресенье избирателе в костюме дракона появилась на сайте rzn.info. По данным издания, члены избирательной комиссии опасались, что мужчина не уместится в кабинке для голосования, а дети, пришедшие на выборы с родителями, просились с ним сфотографироваться.

"Приходил на этот участок такой мужчина. Сотрудники избирательной комиссии попросили его снять головной убор и показать паспорт. Сверили по паспорту личность и убедились, что в списках избирателей мужчина значится. Он получил бюллетень и спокойно проголосовал", — сказала Савина.

Она отметила, что никакой определенной формы одежды для участия в выборах не существует.

В Рязанской области, по данным на 15.00 мск, проголосовали 49,59%. Явка на предыдущих президентских выборах составляла на это время 46,42%, на выборах в Госдуму 2016 года — 28,08%.

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