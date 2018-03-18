Губернатор Калининградской области проголосовал на выборах президента

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проголосовал на участке в доме-интернате Сосновая усадьба в городе Пионерском. 18 марта 2018

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проголосовал на участке в доме-интернате Сосновая усадьба в городе Пионерском. 18 марта 2018

КАЛИНИНГРАД, 18 мар — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов приехал на избирательный участок в день выборов президента России с семьей – женой, сыном и дочкой, передает корреспондент РИА Новости.

Голосовал Алиханов с супругой в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Сосновая усадьба" в городе Пионерский. Согласно его рабочему графику, в воскресенье глава региона посещал приморские города области. Отрывные талоны для голосования по месту пребывания Алиханов получил 6 марта в многофункциональном центре в Калининграде.

"С самого раннего возраста, когда мог голосовать, я это обязательно делал. Считаю это очень важным, нужным, квинтэссенцией гражданственности каждого человека … Президент РФ – гарант Конституции, считаю, что самое главное – защищать интересы людей, которые доверили свое будущее и развитие нашей страны президенту", — сказал Алиханов журналистам после голосования.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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