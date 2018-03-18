Депутат Европарламента от Латвии оценил организацию выборов в России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ проходят на "четыре с плюсом", в Москве голосование организовано хорошо, люди голосуют активно, хотя есть мелкие недочеты, заявил РИА Новости международный наблюдатель, депутат Европарламента и сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.
"Мы посетили около 10 избирательных участков на севере Москвы. Общее впечатление положительное. Голосование организовано хорошо, особых жалоб не было", — сказал Митрофанов.
В целом, по его словам, выборы проходят доброжелательно, в хорошей обстановке, наблюдается высокая активность. "Очень много людей разного возраста, молодежи. Ни с какими инцидентами, спорами мы не встречались. В целом по пятибалльной шкале оценка, наверное, на 4 с плюсом", — отметил он.
Однако, как указал наблюдатель, "есть общие моменты, которые связаны с регистром избирателей". "Нам рассказывали, что его чистили недавно и подчистили не только мертвые души, но и людей, которые реально проживают в этих районах. То есть, многие приходят и приходится показывать паспорт с отметкой регистрации, чтобы внесли в список избирателей", — указал наблюдатель.
Митрофанов признался, что единственный участок, который по-настоящему расстроил команду наблюдателей – это участок №428 в академии имени Тимирязева. "Он очень маленький и людям там приходится тискаться", — указал наблюдатель.
Он посетовал на отношение "секьюрити на входе" в участок. "Они очень медленные и очень тщательно всех обыскивали. В других местах, конечно, проверяют безопасность, но такого нигде не было, чтобы так пристально", — отметил депутат Европарламента.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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