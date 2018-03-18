Сахалинская редакция, опубликовавшая данные exit poll, даст объяснения

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Сахалина запросит объяснения у редакции информационного агентства "Сахалин и Курилы", которое показало в своем видеосюжете данные exit poll, сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Ролик опубликован в воскресенье после закрытия избирательных участков на Сахалине. Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила, что за это нарушение может грозить административная ответственность.

"Необходимо установить, откуда появились эти данные и как их квалифицировать. Мы запросим редакцию, начнем проверку. Если найдем нарушения, будем принимать соответствующие меры", — добавил собеседник.

По закону, exit poll, первые результаты подсчета голосов и предварительные итоги голосования можно публиковать только после закрытия всех участков на территории РФ, то есть после 21.00 мск.

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