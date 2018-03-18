Exit poll ВЦИОМ: на выборах президента России активнее голосуют женщины

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Среди проголосовавших на выборах президента России к 15.00 мск по-прежнему больше женщин — 55,4% против 44,6% мужчин, свидетельствуют данные опроса ситуационного центра Smart ExitPoll ВЦИОМ.
Smart ExitPoll — один из первых в мире проектов использования блокчейна (распределенной системы хранения данных) в рамках электоральных исследований. Эта технология не позволяет вносить внешние изменения в загруженные данные. Данное блокчейн-хранилище создано на платформе Ethereum. За ходом проекта в режиме реального времени можно следить на специальном сайте bloсkchain.wciom.ru.
Согласно отчету, около 128922 опрошенных центром россиян проголосовали на выборах президента России. Средний возраст большинства избирателей (26,7%) — 60 лет, еще 26,3% — 45 лет. Средний возраст 21,9% опрошенных примерно 35 лет, 16,5% — 25 лет, меньшинству (8,6%) — 18 лет.
"Экзитпол ВЦИОМ продолжается уже 13 часов, количество опрошенных перевалило за 100 тысяч, скорость прироста явки сохраняется. Активнее всех голосуют избиратели пенсионного и предпенсионного возраста, в совокупности они составляют более половины всех опрошенных. Доля молодежи к середине дня увеличивается, но остается по-прежнему небольшой", — приводится в пресс-релизе ВЦИОМ комментарий руководителя практики социального моделирования и прогнозирования центра Юлии Баскаковой.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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