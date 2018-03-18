Врио главы Дагестана Васильев проголосовал в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 18 мар — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в Дагестанском государственном университете по месту пребывания.
По данным пресс-службы правительства республики, 3 марта Васильев обратился в один из многофункциональных центров Махачкалы с заявлением о том, что желает проголосовать на президентских выборах 18 марта по месту пребывания.
"Часто говорят: а что от нас зависит, что от меня зависит? Сегодня зависит всё от того, как люди голосуют, без преувеличения, и, конечно, мы хорошо понимаем: чтобы решать такие сложные задачи, которые стоят перед всей Россией и перед Дагестаном, нам нужно иметь мощное единство. Рассчитываем, что так и будет. Народ выскажет свою волю и, тем самым, обеспечит дальнейшее развитие нашей страны в мире и Дагестана в составе России", — сказал Васильев журналистам.
По данным регионального избиркома, на 10.00 мск явка избирателей по республике Дагестан составила 12,78%. Наиболее высокая явка избирателей – более 20% — зафиксирована в Магарамкентском, Кулинском и Кумторкалинском районах республики.
В республиканском избиркоме РИА Новости сообщили, что официальных сообщений и жалоб о нарушениях на данное время не поступало.
Всего на территории Дагестана открыто 1915 пунктов для голосования. На двух досрочные выборы уже прошли. Это село Хушет Цумадинского района и остров Чечень Кировского района Махачкалы.
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