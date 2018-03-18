В Москве на двух избирательных участках из-за нарушений опечатали урны

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Урны опечатаны на двух избирательных участках в Москве, при подведении итогов голосования они будут признаны недействительными, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Был вопрос по участку 1204 — действительно в руках было два бюллетеня, которые опустил избиратель. Принято решение опечатать урны и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными. И второй такой же случай на участке 1353, принято аналогичное решение", — сказал Горбунов.

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