В Северной Осетии долгожительницу поздравили с днем рождения на участке

Долгожительница из Северной Осетии отметила 98 лет на избирательном участке. 18 марта 2018

Долгожительница из Северной Осетии отметила 98 лет на избирательном участке. 18 марта 2018

ПЯТИГОРСК, 18 мар — РИА Новости. Долгожительница из Северной Осетии Аренка Камболова-Карданова отметила 98-й день рождения на избирательном участке в республике, сообщили РИА Новости в местном избиркоме.

"Ей сегодня исполнилось 98 лет, она пришла на избирательный участок с правнуками, ей подарили цветы, поздравили", — сказал собеседник агентства. По данным избиркома, в республике более трех тысяч избирателей старше 90 лет.

В соцсетях также публикуют фотографии проголосовавших долгожителей в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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