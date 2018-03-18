Наблюдатели ПАЧЭС назвали прекрасной организацию выборов президента в Сочи

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков

СОЧИ, 18 мар — РИА Новости. Члены делегации Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), наблюдавшие за ходом выборов президента РФ в Сочи, впечатлены радушием горожан и прекрасной организацией выборного процесса, сообщает пресс-служба администрации города.

По информации мэрии, в состав делегации наблюдателей, которые работали на избирательном участке в музее истории города-курорта, вошли представители Сербии, Болгарии, Албании, Турции и Азербайджана.

"Теперь в моем восприятии Сочи – это город улыбающихся людей, мы очень впечатлены радушием и дружелюбием сочинцев. А что касается непосредственно выборов, мы здесь начали свою работу накануне, и пока никаких нарушений не зафиксировали. Хочу отметить прекрасную организацию выборного процесса. Выборы в Сочи проходят в духе демократии и свободного волеизъявления граждан", — цитирует муниципалитет генерального секретаря ПАЧЭС Асаф Гаджиева.

Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря, уточняет администрация.

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