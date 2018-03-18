Выборы в России менее бюрократичны, чем в ФРГ, заявил наблюдатель

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бюрократии на выборах в России меньше, чем в Германии, заявил в Саратове международный наблюдатель из ФРГ Вифрид Бергман.

Бергман на пресс-конференции в Саратове в воскресенье рассказал, что посетил в городе пять избирательных участков и остался доволен организацией выборов президента РФ.

"Здесь меньше бюрократии, люди приходят с паспортом и могут получить документы для голосования. В Германии процедура немного сложнее, мне надо писать в городскую администрацию и получить документ для выборов. С этим документом и с паспортом я могу идти голосовать… Это серьезная бюрократия", — сказал Бергман.

Он отметил, что на избирательных участках говорил не только с председателями комиссий, но и c избирателями и наблюдателями.

"Нам важно, что там не сидят люди только от одной партии, есть представители разных социальных, общественных и партийных структур… Мне кажется, что все проходит очень хорошо", — добавил наблюдатель.

Бергман положительно оценил проведение видеонаблюдения в РФ. "Сейчас у вас новые технологии, все снимают (на видео). В Германии такого нет… Я не могу сказать, что есть какие-либо замечания (в ходе выборов в РФ)", — сказал Бергман.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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