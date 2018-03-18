МИД обратился в ОБСЕ из-за ситуации с голосованием россиян на Украине

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. МИД призвал ОБСЕ обеспечить наблюдение за ситуацией на Украине, где россиянам отказывают в доступе в консульства для голосования на выборах президента РФ, сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко.

Ранее сообщалось, что украинская полиция не пускает россиян в консульство РФ во Львове и Одессе для голосования на выборах президента России. Координатор миссии наблюдателей ОБСЕ заявил, что его коллеги слышали о ситуации на Украине, но их мандат ограничивается наблюдением на территории РФ. В РФ ранее заявили, что возмущены ситуацией с голосованием россиян на Украине, назвали ее грубейшим нарушением норм международного права.

"Мы обратились к руководству ОБСЕ на самом высоком уровне, я имею в виду в рамках нашего министерства, с тем, чтобы — как на думских выборах — их наблюдатели, которые там работают на постоянной основе, они могли бы обеспечить визуальное по крайней мере наблюдение того, что происходит на всех избирательных участках, их четыре — это посольство в Киеве и три наших генеральных консульства — Харьков, Львов и Одесса. Там уже проведены досрочные голосования, цифры, конечно, невелики", — сказал журналистам Нестеренко.

Он отметил, что были угрозы со стороны радиальных сил на Украине в адрес тех, кто хотел прийти и проголосовать на выборах президента РФ.

"Они (ОБСЕ — ред.) к сведению", — сообщил Нестеренко, отметив, что не задача международных организаций что-либо разблокировать.

"Их задача мониторинг, то есть фиксировать, что происходит в нарушении тех или иных обязательств. И если они доведут эту информацию до широких слоев населения государств, входящих в состав этой организации, и, прежде всего, придадут это огласке публичной, это уже будет хорошо", — заключил Нестеренко.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>