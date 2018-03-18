В Нижегородской области избиратель прилетел на выборы на дельтаплане

Голосование на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

Голосование на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Житель деревни Елизарьево Дивеевского района Александр Вихорев добрался до избирательного участка в соседнем, Арзамасском районе, на дельтаплане, сообщил РИА Новости руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семёнов.

По его словам, дельтапланерист предварительно написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке — не по месту официальной регистрации, а там, где он фактически будет находиться.

"Из Дивеево вылетел, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать", — рассказал Семенов.

В день выборов президента 18 марта на территории Нижегородской области открылись 2225 избирательных участков.

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