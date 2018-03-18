Кандидаты в президенты России стали лучше одеваться, отметил Юдашкин

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидаты в президенты России на выборах 2018 года стали более стильно одеваться, исключив бордовые оттенки одежды, и стали в целом лучше выглядеть, однако им пока не хватает политической культуры, считает модельер Валентин Юдашкин.

"Меньше стало бордовых оттенков, конечно, стало лучше. Много стало синих. Брюки стали уже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены. Женщины элегантны как всегда", — рассказал Юдашкин на онлайн-марафоне "Ночь выборов".

На вопрос о том, что модельер хотел бы изменить в нынешних кандидатах в президенты, Юдашкин ответил, что "политическую культуру".

"Я думаю, что, наверно, все-таки политическую культуру. Потому что нужен такт, нужно уважение. Нужно уметь услышать и своих избирателей, и собеседников", — сказал он.

Модельер добавил, что сам уже проголосовал. По его словам, на избирательном участке он встретил своих соседей, некоторых из которых давно не видел, и у него появилась возможность "перекинуться с ними парой слов".

"Я советую всем подняться и идти голосовать. Погода отличная, настроение, Москва красивая", — добавил Юдашкин.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. Официально зарегистрированными кандидатами на этот пост являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Явка избирателей в Москве на выборах президента РФ на 12.00 часов составила 18,14%, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. На предыдущих выборах президента России в 2012 году явка в столице по состоянию на 12.00 составляла 12,4%.

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