Наблюдатель от ОДКБ оценил прозрачность выборов в России

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Выборы президента РФ проходят прозрачно, проблем при голосовании не возникает, заявил РИА Новости в воскресенье белорусский депутат Владимир Базанов, который участвует в мониторинге избирательной кампании.

Базанов наблюдает за ходом голосования в Санкт-Петербурге по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ.

"С восьми утра, когда началось голосование, я посетил 11 участков. Активность очень высокая. Все прозрачно, согласно российскому законодательству. Никаких нареканий со стороны избирателей нет, никто не подошел и не заикнулся, что что-то не так, проблем при голосовании не возникает", — сказал наблюдатель.

За выборами президента РФ по приглашению Совфеда и Госдумы наблюдают представители шести парламентских организаций — МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС, Международной ассамблеи православия.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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