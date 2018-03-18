ВЦИОМ назвал средний возраст большинства проголосовавших на выборах

Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Чите. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Средний возраст проголосовавших на выборах президента России по состоянию на 13.00 мск — 45-60 лет, свидетельствуют данные опроса ситуационного центра Smart ExitPoll ВЦИОМ.

Smart ExitPoll — один из первых в мире проектов использования блокчейна (распределенной системы хранения данных) в рамках электоральных исследований. Эта технология не позволяет вносить внешние изменения в загруженные данные. Данное блокчейн-хранилище создано на платформе Ethereum. За ходом проекта в режиме реального времени можно следить на специальном сайте bloсkchain.wciom.ru.

Согласно отчету, около 102190 опрошенных центром россиян проголосовали на выборах президента России. Средний возраст большинства избирателей (28,1%) — 60 лет, еще 26,8% опрошенных — 45 лет. Средний возраст 21,4% опрошенных примерно 35 лет, 15,6% — 25 лет, еще 8,1% — 18 лет. Среди проголосовавших на выборах президента России 55,1% женщин и 44,9% мужчин.

"Опрос на выходе проходит в штатном режиме, респонденты охотно участвуют в исследовании, процент отказов — в обычных рамках. Конфиденциальность ответов полностью соблюдается. Все данные размещаются на блокчейн-платформе, что гарантирует их неизменность и неприкосновенность. Техническая поддержка успешно отражает все попытки взлома нашей платформы. Мы продолжаем опрос и будем регулярно знакомить вас с его ходом", — приводится в пресс-релизе ВЦИОМ комментарий гендиректора центра Валерия Федорова.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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