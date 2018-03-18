Хакеры атаковали сайт Общественной палаты по наблюдению за выборами

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сайт Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами президента подвергся DDoS-атаке и не работал, сейчас проблема устранена, сообщила палата в своем официальном Telegram-канале.

"Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке и временно не функционирует. Также в ближайшее время будут недоступны прямые трансляции на сайте ОП РФ и в соцсетях. Технические службы Общественной палаты РФ работают над решением проблемы", — говорится в сообщении.

Через 8 минут после первого сообщения в Telegram-канале ОП РФ появилось сообщение о решении проблемы.

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