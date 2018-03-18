Российский посол рассказал о явке на выборах в Ереване

ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Посол РФ в Армении Иван Волынкин заявил, что нынешнее голосование на выборах президента РФ на участке в диппредставительстве в Ереване беспрецедентно по количеству участников.
"Эти выборы действительно беспрецедентные по количеству избирателей, пришедших к нам в посольство на избирательный участок. Мы выбираем будущее России, мы выбираем будущее наших детей, будущее наших внуков", — сказал Волынкин журналистам.
По его словам, этим обусловлена такая активность. "Народ заинтересован в том, чтобы страна была краше, и поэтому видите, какая активность. На час дня (12.00 мск) уже пришло более 1,6 тысячи человек на выборы. Это очень большая цифра. По сравнению с предыдущими выборами эта цифра значительно перекрывает предыдущую", — отметил посол.
Граждане России, постоянно проживающие либо временно находящиеся на территории Армении и достигшие 18-летнего возраста, смогут проголосовать на двух основных избирательных участках: в посольстве РФ в Ереване и российском генконсульстве в Гюмри.
Для жителей городов Горис, Капан и Сисиан (Сюникская область на юге Армении) в первую декаду марта было организовано досрочное выездное голосование силами участковой избирательной комиссии. Для организации голосования военнослужащих и членов их семей также образованы четыре дополнительных избирательных участка в местах расположения частей Минобороны России на территории Армении.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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