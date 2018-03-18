Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена, передает корреспондент РИА Новости.

Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

Выборы президента России проходят в воскресенье, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>