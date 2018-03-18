Наблюдатели позитивно оценивают участие крымских татар в выборах президента

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Представители Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" и их иностранные коллеги оценивают позитивно ситуацию на избирательных участках в Крыму, где голосуют крымские татары, явка "неплохая", с учетом недоверия местных жителей к выборам в прошлые годы, сказал РИА Новости член СПЧ, сопредседатель Ассоциации Александр Брод.
"Представители ассоциации "Гражданский контроль" в настоящее время находятся на территории Бахчисарайского района. Сегодня посетили несколько избирательных участков. Никаких инцидентов нет, безопасность обеспечивается. Все участки оборудованы, выполняются все необходимые меры. В целом ситуация оценивается и нашими экспертами, и иностранными позитивно", — сказал Брод.
Он уточнил, что вместе с представителями ассоциации наблюдение осуществляют зарубежные эксперты, представляющие европейские страны, по последним данным, явка составила порядка 26%. "На данный момент это неплохая явка, учитывая то, что в прошлые годы население относилось с недоверием к выборам", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, на некоторых избирательных участках наблюдаются очереди. "Наши эксперты беседовали с гражданами, которые идут с доверием на выборы. Они высказывают негативные замечания относительно призывов лидеров Меджлиса из-за рубежа, которые призывали бойкотировать выборы, поскольку считают Крым оккупированной территорией. Тем не менее, у крымских татар, с которыми общались наши эксперты, есть доверие к выборам и они приходят и принимают участие в голосовании", — заключил сопредседатель Ассоциации.
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