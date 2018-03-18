Столетняя жительница Таллина проголосовала на выборах президента России

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

Избиратель во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке. 18 марта 2018

ТАЛЛИН, 18 мар — РИА Новости. Столетняя жительница Таллина Мария Ипполитовна Гриднева одной из первых в Эстонии проголосовала в воскресенье на выборах президента России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ, где расположены избирательные участки.

В Таллине и Нарве открыты по четыре избирательных участка, еще один участок будет работать в Тарту. Все участки расположены в помещениях посольства и консульств РФ. Избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени (с 09.00 до 21.00 мск). В Таллине и Нарве для избирателей будут организованы бесплатные автобусные рейсы.

В субботу в Эстонии прошло досрочное голосование на выборах президента России также на девяти избирательных участках в Таллине, Нарве и Тарту. Досрочное голосование было организовано, чтобы избежать очередей в воскресенье.

По данным посольства РФ, в Эстонии проживают около 83 тысяч российских граждан, которые имеют право принять участие в голосовании.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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