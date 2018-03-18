В Дагестане молодожены проголосовали сразу после регистрации в ЗАГСе

Молодожены из Дагестана проголосовали сразу после регистрации брака в ЗАГСе. 18 марта 2018

Молодожены из Дагестана проголосовали сразу после регистрации брака в ЗАГСе. 18 марта 2018

МАХАЧКАЛА, 18 мар — РИА Новости. Дагестанские молодожены проголосовали на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в Махачкале сразу после регистрации брака в ЗАГСе.

В соцсетях опубликовали фото, где девушка в свадебном платье вместе женихом голосует на одном из участков.

По данным регионального избиркома, пара голосовала на участке в поселке Тарки Советского района Махачкалы.

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