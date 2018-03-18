Наблюдатель из Словакии: техоснащение участков в Ярославле лучше, чем в ЕС

Женщина с ребенком во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

Женщина с ребенком во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Словацкий политик, бывший премьер-министр Словацкой республики Ян Чарногурский, работающий в Ярославле наблюдателем на выборах президента РФ, рассказал журналистам, что техническое оснащение участков лучше, чем в Словакии и в других странах Евросоюза.

"Техническое оборудование участков лучше, чем, например, в Словакии. И думаю, что и в других странах Евросоюза. Например, видеокамеры – в Словаки их нет", — сказал он.

Чарногурский в Ярославле наблюдает за выборами вместе с коллегой из Армении – Варданом Хачатряном. Наблюдатели отметили, что приятно удивлены активностью избирателей. Нарушений во время посещения избирательных участков они не выявили.

В регионе действительно отмечается явка выше, чем на прошлых выборах президента. По данным на 10.00 мск она составила 8,6%, что в 1,7 раза выше явки на то же время в 2012 году.

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