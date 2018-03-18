Сурайкин проголосовал на выборах президента России

Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на выборах президента РФ.

Сурайкин в воскресенье в 11.50 мск проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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