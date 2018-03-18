Единственный на МКС российский космонавт проголосовал на выборах президента

КОРОЛЕВ (Московская область), 18 мар — РИА Новости. Единственный российский космонавт на борту Международной космической станции Антон Шкаплеров проголосовал на выборах президента РФ с орбиты через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).
"Командир отряда космонавтов зачитал Антону Шкаплерову имена кандидатов, после чего космонавт на орбите сообщил о своем решении", — сказал собеседник агентства
Олег Кононенко приехал в ЦУП вместе с представителями избирательной комиссии. После сеанса связи с МКС командир отряда отметил необходимый пункт в бюллетене и опустил заполненный бюллетень в урну для голосования.
Ранее сообщалось, что другие российские космонавты и сотрудники предприятий, которые будут заняты в подготовке к запуску следующего корабля — "Союза МС-08" к МКС, проголосуют на выборах президента РФ, воспользовавшись своим правом голосовать по месту пребывания — в гостинице "Космонавт" на космодроме Байконур.
В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" — командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг. Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 21 марта с площадки №1 ("Гагаринский старт") в 20:44 мск.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента РФ.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента РФ.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №130 в Чите.
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
На фото: избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване.
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил о том, что 18 марта многие сотрудники будут находиться в командировках — это более 8 тысяч человек, и для Роскосмоса важно обеспечить их избирательные права. "Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах", — подчеркнул он.
Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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