Единственный на МКС российский космонавт проголосовал на выборах президента

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

КОРОЛЕВ (Московская область), 18 мар — РИА Новости. Единственный российский космонавт на борту Международной космической станции Антон Шкаплеров проголосовал на выборах президента РФ с орбиты через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

"Командир отряда космонавтов зачитал Антону Шкаплерову имена кандидатов, после чего космонавт на орбите сообщил о своем решении", — сказал собеседник агентства

Олег Кононенко приехал в ЦУП вместе с представителями избирательной комиссии. После сеанса связи с МКС командир отряда отметил необходимый пункт в бюллетене и опустил заполненный бюллетень в урну для голосования.

Ранее сообщалось, что другие российские космонавты и сотрудники предприятий, которые будут заняты в подготовке к запуску следующего корабля — "Союза МС-08" к МКС, проголосуют на выборах президента РФ, воспользовавшись своим правом голосовать по месту пребывания — в гостинице "Космонавт" на космодроме Байконур.

В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" — командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг. Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 21 марта с площадки №1 ("Гагаринский старт") в 20:44 мск.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил о том, что 18 марта многие сотрудники будут находиться в командировках — это более 8 тысяч человек, и для Роскосмоса важно обеспечить их избирательные права. "Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах", — подчеркнул он.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>