Выборы 2018

Единственный на МКС российский космонавт проголосовал на выборах президента

12:3018.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭкраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018Экраны со статистикой явки избирателей на выборах президента РФ по регионам в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КОРОЛЕВ (Московская область), 18 мар — РИА Новости. Единственный российский космонавт на борту Международной космической станции Антон Шкаплеров проголосовал на выборах президента РФ с орбиты через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко, сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На космодроме Восточный к полудню проголосовали почти половина избирателей

"Командир отряда космонавтов зачитал Антону Шкаплерову имена кандидатов, после чего космонавт на орбите сообщил о своем решении", — сказал собеседник агентства

Олег Кононенко приехал в ЦУП вместе с представителями избирательной комиссии. После сеанса связи с МКС командир отряда отметил необходимый пункт в бюллетене и опустил заполненный бюллетень в урну для голосования.

Ранее сообщалось, что другие российские космонавты и сотрудники предприятий, которые будут заняты в подготовке к запуску следующего корабля — "Союза МС-08" к МКС, проголосуют на выборах президента РФ, воспользовавшись своим правом голосовать по месту пребывания — в гостинице "Космонавт" на космодроме Байконур.

В составе основного экипажа корабля "Союз МС-08" — командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг. Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" запланирован на 21 марта с площадки №1 ("Гагаринский старт") в 20:44 мск.

Голосование на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРаньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки - в 23:00 по московскому времени.

На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента РФ.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Раньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки - в 23:00 по московскому времени.

На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента РФ.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru, где каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.

На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.Стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru, где каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.

На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо многих регионах избирателям дарят подарки, особенно, тем, кто голосует первый раз в жизни.

На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Во многих регионах избирателям дарят подарки, особенно, тем, кто голосует первый раз в жизни.

На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкЗа выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе, иностранные.

На фото: на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента РФ.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
За выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе, иностранные.

На фото: на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента РФ.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия - метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.

На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия - метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.

На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.

На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.

На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта «Симферополь».

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта «Симферополь».

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксенов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту «Союза МС-08».

На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018Избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Выборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту «Союза МС-08».

На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №130 в Чите.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Выборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №130 в Чите.
© РИА Новости / Евгений БеленькийЖителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайском краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.

На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018Голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Беленький
Жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайском краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.

На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Кемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© SputnikПерейти в фотобанкБолее 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованный "Единой Россией" в республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.

На фото: избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване.Избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване. 18 марта 2018
© Sputnik
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Более 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованный "Единой Россией" в республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.

На фото: избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПроголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям выбрать участок по месту нахождения.

На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018Член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Проголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям выбрать участок по месту нахождения.

На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИзбирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
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Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщил о том, что 18 марта многие сотрудники будут находиться в командировках — это более 8 тысяч человек, и для Роскосмоса важно обеспечить их избирательные права. "Мы обязательно будем удовлетворять их право на участие в выборах", — подчеркнул он.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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