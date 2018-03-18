В Уфе во время голосования на выборах умер избиратель

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

УФА, 18 мар — РИА Новости. Мужчина скончался на избирательном участке в Уфе, выясняются причины смерти, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минздрава Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошел на одном из избирательных участков микрорайона Инорс города Уфы.

"Избиратель, пришедший на выборы, внезапно упал. Бригада скорой помощи приехала на вызов в течение шести минут и констатировала смерть мужчины", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что умершему 68 лет, причины его смерти выясняются.

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